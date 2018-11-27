Любичич — о победе сборной Хорватии на Кубке Дэвиса: горжусь нашими ребятами

Хорватский теннисист Иван Любичич остался доволен успехом соотечественников в финале Кубка Дэвиса. В решающем матче, который прошёл в Лилле, хорваты обыграли сборную Франции со счётом 3-1.

«Горжусь ребятами. Кубок Дэвиса снова в наших руках. Также огромное спасибо организаторам и болельщикам в Лилле, они были очень гостеприимными. Увидеть 25 тысяч человек, которые остались на церемонии после поражения своей команды — это невероятно. Браво, Франция!» — написал Любичич в «Твиттере».

Сборная Хорватии во второй раз в истории одержала победу в Кубке Дэвиса. Первый успех датируется 2005 годом, когда она со счётом 3-2 обыграла словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году. Напомним, в следующем сезоне Кубок Дэвиса пройдёт в новом формате.