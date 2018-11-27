Фоньини будет рекламировать продукцию Armani

Итальянский теннисист Фабио Фоньини объявил о сотрудничестве с модным домом Armani. 31-летний уроженец Сан-Ремо будет рекламировать спортивную линию EA7, а также нижнее бельё известного бренда.

«Горжусь, что стал мировым послом EA7 и нижнего белья Emporio Armani. Рад сотрудничать с итальянским совершенством», — написал Фоньини в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Фоньини провёл 68 матчей, 46 из которых выиграл. В его активе три выигранных трофея — в Сан-Паулу, Бостаде и Лос-Кабосе.



В рейтинге ATP итальянец занимает 13-е место. По заявлению самого теннисиста, 2018 год стал одним из лучших в его карьере и о завершении выступлений на профессиональном уровне он пока не думает.

Запись доступна в "твиттере" Фоньини.