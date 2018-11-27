Азаренко пожаловалась на отсутствие снега в Нью-Йорке

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая сейчас находится в Нью-Йорке, пожелала, чтобы в городе поскорее выпал снег.

«Так много красивых украшений в городе. Но отсутствует снег. Очень прошу, пусть выпадет немного снега, чтобы я смогла сделать из него ангелов», — написала Азаренко в «Инстаграме».

В текущем сезоне 29-летняя теннисистка провела 29 матчей, выиграв в 17 из них. Лучшим результатом Азаренко на турнирах стал выход в полуфинал соревнований в Майами.

Ранее бывшая первая ракетка мира возобновила работу с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. Специалист уже входил в команду Виктории в 2015–2016 годах. Кроме того, в тренерский штаб Азаренко вернулся и физиотерапевт Фабрицио Готье, с которым она работала с 2014 по 2016 год.

Запись доступна в «инстаграме» Азаренко.