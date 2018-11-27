Краян: на Кубке Дэвиса у Хорватии была настоящая «дрим-тим»

Капитан сборной Хорватии по теннису Желько Краян заявил, что гордится командой после победы над Францией со счётом 3-1 в финале Кубка Дэвиса.

«У нас была настоящая «дрим-тим». Нынешняя команда — одна из сильнейших в истории Хорватии. Горжусь этим триумфом. После семи лет в роли капитана мы одержали победу в турнире.

Чилич и Чорич не только не проиграли ни одного сета, в трёх матчах они никому не позволили сделать брейк. Это фантастический успех. Мы продемонстрировали великолепную игру», — приводит слова Краяна Reuters.

Сборная Хорватии во второй раз в истории одержала победу в Кубке Дэвиса. Первый успех датируется 2005 годом, когда она со счётом 3-2 обыграла словаков. Французы в последний раз выиграли турнир в 2017 году. Напомним, в следующем сезоне Кубок Дэвиса пройдёт в новом формате.