Футболист «ПСЖ» Мбаппе описал Федерера в трёх словах

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе описал швейцарца Роджера Федерера тремя словами. Необычный вопрос 19-летнему французу был задан в эфире радио Tele Suisse.



«Пример, образец для подражания, легенда», – заявил один из главных претендентов на получение «Золотого мяча» — 2018.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).



19-летний Мбаппе – чемпион мира по футболу и один из самых перспективных игроков планеты. На чемпионате мира в России он стал первым подростком после Пеле, забившим в финале мундиаля. В текущем сезоне он провёл 36 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и 6 результативными передачами.