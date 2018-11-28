Азаренко впервые в жизни покаталась на коньках

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась фотографией, сделанной во время отдыха в Нью-Йорке.



«Как насчёт первого урока катания на коньках? Ещё вчера я хотела покататься, а сегодня в Центральном парке залили каток, на котором я покаталась вместе с невероятной Шинед Керр. Круто», – написала Виктория в своём «твиттере».

Шинед Керр – бывшая профессиональная фигуристка, выступавшая за Великобританию в танцах на льду. Шинед – семикратная чемпионка Великобритании и двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2009, 2011). В 2006 году участвовала в Олимпийских играх. Завершила спортивную карьеру в 2011 году.



В минувшем сезоне 29-летняя Азаренко провела 29 матчей, выиграв в 17 из них. Лучшим результатом на турнирах стал выход в полуфинал соревнований в Майами.



Ранее бывшая первая ракетка мира жаловалась на отсутствие снега в Нью-Йорке.