Т. Надаль: ни разу за 27 лет Рафаэль не проявлял неуважения ко мне

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о своих взаимоотношениях с племянником.
«За 27 лет совместной работы Рафа никогда не проявил неуважения ко мне. Ни единого раза. Если бы такое случилось, я бы просто ушёл. Такие вещи неприемлемы.
Вся жизнь базируется на взаимоуважении, и я находился рядом с Рафой, чтобы помочь. Безусловно, иногда игроков захлёстывают эмоции, но им следует учиться контролировать их и не поддаваться эмоциональным срывам», – цитирует Тони Надаля Tennis World USA.
Тони Надаль – самый титулованный тренер в истории тенниса. Под его руководством Рафаэль выиграл 16 турниров «Большого шлема».
Ранее Тони рассказал о сроках возвращения на корт Рафаэля после перенесённой операции.
Матч Надаль — дель Потро на Уимблдоне — третий в списке лучших игр сезона на ТБШ