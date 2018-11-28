Т. Надаль: ни разу за 27 лет Рафаэль не проявлял неуважения ко мне

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о своих взаимоотношениях с племянником.



«За 27 лет совместной работы Рафа никогда не проявил неуважения ко мне. Ни единого раза. Если бы такое случилось, я бы просто ушёл. Такие вещи неприемлемы.



Вся жизнь базируется на взаимоуважении, и я находился рядом с Рафой, чтобы помочь. Безусловно, иногда игроков захлёстывают эмоции, но им следует учиться контролировать их и не поддаваться эмоциональным срывам», – цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

Тони Надаль – самый титулованный тренер в истории тенниса. Под его руководством Рафаэль выиграл 16 турниров «Большого шлема».

Ранее Тони рассказал о сроках возвращения на корт Рафаэля после перенесённой операции.