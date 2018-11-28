Шарапова: мои конфеты – это сувениры, их не нужно есть по пути от кассы до авто

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова рассказала о своём конфетном бренде Sugarpova.



«Я не тот человек, который начинает заниматься определённым делом, не изучив всех деталей перед этим. Не узнав статистических данных, возможностей для роста и прочих вещей.

Я хотела создать бренд, на который люди смотрели бы, пока он лежал на полках, относились к нему как к сувенирной продукции, к чему-то более ценному, нежели просто конфеты. Это не тот случай, когда вы берёте пару леденцов на кассе и съедаете их по пути к машине. Ими хочется поделиться, их хочется показать и подарить.



Главное, что я вынесла из спортивной карьеры, — это то, что наличие профессиональной команды просто необходимо. Люди, к мнению которых ты должна прислушиваться, должны быть в любом деле», – цитирует Шарапову Enterpreneur.

Шарапова – на обложке, Бушар – на пляже, а Павлюченкова – уже на корте Теннисный отпуск – короткий, как выстрел. Кто-то догуливает последние деньки на пляже, а кто-то уже вернулся в свой привычный «офис».

Шарапова попала на обложку журнала о бизнесе Entrepreneur