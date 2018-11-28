Экс четвёртая ракетка мира Доминика Цибулкова снялась в откровенной фотосессии для словацкого фотографа Лукаша Кимлички. Несколькими фото 29-летняя теннисистка поделилась в своём «инстаграме».

В 2018 году Доминика провела 47 матчей, одержав победы в 28 из них. Сезон Цибулкова завершила на 25-й строчке в рейтинге WTA. Её последним титулом остаётся победа на Итоговом турнире WTA в 2016 году. В том сезоне словачка выиграла четыре трофея – столько же, сколько за все остальные годы профессиональной карьеры.



Ранее стало известно, что Цибулкова приняла участие в съёмках биографического фильма о самой успешной теннисисткой в истории Китая Ли На.

Матч Цибулковой с Анжеликой Кербер на US Open попал на пятое место в списке лучших игр на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2018.