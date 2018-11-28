Агент Шараповой: в бизнесе Мария будет более успешна, чем в теннисе

Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад рассказал, как был основан кондитерский бренд Sugarpova, а также оценил бизнес-способности бывшей первой ракетки мира.

«В 2004 году, когда Мария выиграла Уимблдон, она почувствовала жажду к работе в бизнесе. Она хотела сотрудничать с крупными компаниями над проведением больших рекламных акций. Она хотела задавать вопросы, встречаться с директорами, с креативными людьми. Она хотела понять, чего они стараются добиться, чтобы потом взглянуть в камеру и сказать: „Нет, я могу сделать это лучше“. Думаю, в бизнесе она будет более успешна, чем в теннисе.

В 2012 году она подошла ко мне и сказала: «Мне нравится сотрудничать с брендами, но я хочу принимать решения сама. Я хочу получать не 5%, а 100.

Как-то за обедом Джефф Рубин придумал название Sugarpova, и тогда всё стало ясно. Мария любит жевательные конфеты, и я предложил ей такую идею. Она рассмеялась, когда услышала название. Спустя несколько недель она вернулась и сказала, что уже проделала исследования.

Когда она отбывала дисквалификацию, я разрешил ей принимать участие в бизнес-встречах и заключать соглашения. Она летала туда, где не была раньше. Тот факт, что её бренд был так силён, позволил Марии справиться в это нелёгкое время», — цитирует Айзенбада Entrepreneur.

Шарапова попала на обложку журнала о бизнесе Entrepreneur