Агент Шараповой рассказал о споре с Марией по поводу шоколада

Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад рассказал, что у бывшей первой ракетки мира очень развито чутьё в бизнесе. В 2012 году Шарапова вместе с Джеффом Рубином основала кондитерский бренд Sugarpova.

«Мы с Марией много спорим по разным поводам. Например, когда она задумалась о выпуске молочного шоколада с клубничным вкусом, я сказал, что обязательно нужно добавить кусочки клубники, иначе вкус будет казаться искусственным. Она не согласилась, сказав, что кусочки будут застревать в зубах. Я ответил: „Это просто смешно. Люди должны видеть кусочки клубники!“. В итоге она оказалась права. Продажа этого шоколада идёт очень хорошо», — приводит слова Айзенбада Entrepreneur.

За карьеру Мария выиграла пять турниров «Большого шлема».

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