WTA: матч С. Уильямс с Барти на «РГ» — 3-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Третье место занял поединок 23-кратной чемпионки соревнований Grand Slam американки Серены Уильямс с представительницей Австралии Эшли Барти во втором круге Открытого чемпионата Франции. Бывшая первая ракетка мира одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Серена в итоге дошла до четвёртого круга, где должна была сыграть с россиянкой Марией Шараповой, однако снялась с турнира.

В рейтинге WTA 37-летняя уроженка Сагинау располагается на 16-й позиции. В 2018 году она не выиграла ни одного турнира.

Барти в 2018 году победила на соревнованиях в Ноттингеме и Чжухае. В рейтинге WTA она занимает 15-ю позицию.

Матч, занявший второе место, будет назван завтра, 29 ноября.

WTA: матч Се Шувэй с Халеп на Уимблдоне — 4-й в списке лучших игр сезона на ТБШ