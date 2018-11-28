Барти: попадание в топ-10 рейтинга? Я иду другой дорогой

Австралийская теннисистка Эшли Барти оценила своё выступление в сезоне и рассказала о планах на следующий год.



«Весь минувший сезон и US Open в частности был для меня особенным. Я вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» и была просто счастлива этому. Впереди новые цели. Да, десятка мирового рейтинга близка, но я иду другой дорогой – стараюсь действовать последовательно и плавно. Сейчас мне нужно закрепиться в числе 15 лучших теннисисток, а там будет видно», – цитирует Барти Tennis World USA.



В 2018 году 22-летняя австралийка выиграла турниры в Ноттингеме и Чжухае. В данный момент Эшли занимает 15-ю строчку в рейтинге WTA – это её лучший результат в карьере.

В Австралии отметили успехи Эшли и второй год кряду наградили её медалью Ньюкомба.