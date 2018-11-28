Тони Надаль: в 2019 году нас ждёт смена поколений в теннисе

Тони Надаль, бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, заявил, что уже в 2019 году молодые теннисисты дадут серьёзный бой нынешним лидерам рейтинга.



«О возвращении Джоковича я говорил с самого начала. Он играл недостаточно хорошо, но меня очень удивляли люди, которые окончательно списывали его со счетов.



Что касается следующего сезона, то я уверен, что нас ожидает смена поколений. Уже в 2018 году ряд молодых теннисистов сделали большой шаг вперёд. Хачанов сумел победить Джоковича в Париже, Саша Зверев обыграл его в Лондоне.

Денис Шаповалов всё ещё молод, но его прогресс не останавливается. Уже в следующем году Надалю, Федереру и Джоковичу предстоит серьёзная борьба с представителями NextGen», – цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

Т. Надаль: Рафаэль собирается приступить к тренировкам 4–5 декабря