Хачанов стартует на выставочном турнире в Абу-Даби матчем с Тимом

Стала известна сетка выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года. Российский теннисист Карен Хачанов стартует матчем с представителем Австрии Домиником Тимом. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

27 декабря также сразятся южноафриканец Кевин Андерсон и Чхун Хён из Южной Кореи. Победителя этой игры ожидает встреча с испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает официальный сайт соревнований.

Полуфиналы и матч за пятое место состоятся 28 декабря. Финал и игра за третье место пройдут 29 декабря.

В финале соревнований в 2017 году Андерсон в двух сетах обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).