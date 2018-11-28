Хордофф включил Россию в список стран, поддержавших смену формата Кубка Дэвиса

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордофф обвинил 27 стран в том, что они проголосовали за губительные, по его мнению, изменения для Кубка Дэвиса. Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё двое получат специальные приглашения от организаторов.



Хордофф на своей странице в «Фейсбуке» написал: ответственность несут США, Канада, Китай, Япония, Южная Корея, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Швеция, Дания, Финляндия, Швейцария, Испания, Нидерланды, Бельгия, Италия, Франция, Португалия, Беларусь, Украина, Израиль, Литва, Россия (Алексей Селиваненко), Норвегия, Турция.

В августе состоялось голосование о возможном изменении формата Кубка Дэвиса. В то время Международная федерация тенниса не назвала стран, которые выступили за новый формат. Хордофф стал первым человеком, который опубликовал данную информацию, сообщает Ubitennis.

Ранее Хордофф в интервью BBC заявил, что смена формата «убьёт Кубок Дэвиса».

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