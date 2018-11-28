Павлюченкова, Ястремская, Бенчич, Корне сыграют на турнире в Хобарте

Румынка Михаэла Бузэрнеску, швейцарка Белинда Бенчич, китаянка Чжан Шуай, француженка Ализе Корне, россиянка Анастасия Павлюченкова, словачка Магдалена Рыбарикова, бельгийка Кирстен Флипкенс, украинка Даяна Ястремская и представительница Греции Мария Саккари подтвердили участие в турнире в Хобарте, который стартует 5 января 2019 года, сообщает официальный сайт WTA.

«В состав участников вошли как опытные игроки, так и восходящие звёзды. Мы рады вновь приветствовать Ализе Корне, которую очень любят наши болельщики, и Михаэлу Бузэрнеску, которая заслужила уважение, дойдя до финала в 2018 году. Белинда Бенчич — бывший игрок топ-10 и одна из многообещающих звёзд в заявке.

Турнир в Хобарте гордится тем, что у нас открываются звёзды. Действующая чемпионка Элисе Мертенс в этом году вошла в топ-20. Наоми Осака, начавшая сезон у нас, выиграла US Open. Четвертьфиналистка турнира в Хобарте Арина Соболенко стоит на пороге топ-10. Я не буду удивлён, если нас ждут новые прорывы», — сказал директор турнира Даррен Стёрджесс.