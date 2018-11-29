Матч Надаль – Тим на US Open — лучшая игра сезона в рамках ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были названы пять лучших матчей года на турнирах «Большого шлема».



На втором месте оказался пятисетовый полуфинал Уимблдона, в котором встретились серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Победу одержал Джокович – 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8. В решающем матче турнира Джокович обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.



Лучшим матчем сезона стала встреча Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима в рамках четвертьфинала US Open. Испанец проиграл первую партию под ноль, но одержал итоговую победу на тай-брейке пятого сета – 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Напомним, что на третьем месте также матч с участием Рафаэля Надаля. Со второй частью рейтинга можно ознакомиться по ссылке.