Эрбер о тренировке с Федерером: сбылась мечта, я был счастлив, как ребёнок

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер рассказал о совместной тренировке с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.



«Во время Итогового турнира ATP в Лондоне мы списались с тренером Роджера, и он дал добро на наш спарринг. Сбылась мечта моего детства – я вышел на корт с человеком, на которого смотрел по телевизору и которым восхищаюсь всю жизнь.



К сожалению, я до сих пор не встретился с Роджером в официальном матче, поэтому я воспринял возможность тренировки с радостью – я был счастлив, как маленький ребёнок», – цитирует Эрбера Tennis World USA.



По сообщениям СМИ, Пьер-Юг обыграл Роджера на тренировке со счётом 6:1.



«В данном случае результат не имеет большого значения. Роджер готовился к игре и не играл так, как делает это в матчах. Он пытался прочувствовать мяч, а не выиграть любой ценой».