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Тим: служба в армии была для меня настоящей болью

Тим: служба в армии была для меня настоящей болью
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим вспомнил период прохождения военной службы в конце 2014 года.

«Я не самый большой поклонник военной службы. Честно говоря, это было болью на протяжении всех четырёх недель. Да, я получил некоторые привилегии и вместо шести месяцев находился там всего четыре недели. Тем не менее это однозначно не пошло на пользу мне в контексте старта следующего сезона. В общем, этот опыт мне не понравился», – цитирует Тима Tennis World USA.

Напомним, матч с участием Доминика Тима был признан лучшим в сезоне в рамках турниров «Большого шлема». В четвертьфинале Открытого чемпионата США Тим уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Доминик поддержал идею ATP ввести специальные стойки для полотенец, чтобы теннисисты ходили за ними самостоятельно.

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