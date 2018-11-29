В. Уильямс: думаю, мой стиль жизни подойдёт не всем

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, что ей успешно удаётся совмещать карьеру в спорте и бизнесе. В 2007 году бывшая первая ракетка мира основала бренд одежды EleVen.



«Работа в бизнесе помогла мне больше ценить теннис, потому что не так важно, каким именно бизнесом ты занимаешься — ты всегда начинаешь с нуля. В теннисе же я вхожу в топ-группу и надеюсь остаться там как можно дольше.

Когда ты занимаешься предпринимательством, тебе нужно много работать, а я уже 30 лет посвящаю труду, ещё с детства. Я люблю всё, чем пыталась заниматься, поэтому и делала это.



Думаю, мой стиль жизни подойдёт не всем. Не все смогут профессионально заниматься теннисом и бизнесом одновременно. Это исключение. Я бы сказала, что всё, о чём только можно подумать, возможно.

Если вы хотите начать своё дело, это не значит, что нужно всё бросить. Вы можете сохранить прежнюю работу, чтобы понять, что действительно хотите делать. Так ваш риск будет сбалансирован. В предпринимательстве вы всё время рискуете и стараетесь это контролировать. Вы пытаетесь экспериментировать, чтобы ваш бизнес получился устойчивым. Думаю, само понятие предпринимательства уже не, что было раньше", — цитирует Уильямс Sport360.