Муратоглу: в предыдущие пару лет Новак был сам не свой, ему не хватало злости

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу предположил, что в предыдущих двух сезонах серб Новак Джокович испытывал трудности в психологическим плане.

«Сейчас мы видим прежнего Новака. Он словно вернулся после двухлетнего перерыва, во время которого был, непонятно где. Он вновь производит целостное впечатление. Новак опять доминирует, как раньше. Это подтверждает точку зрения о том, что его спад носил психологический характер.

В предыдущие пару лет Новак был сам не свой на корте, ему не хватало злости. Мы не узнавали его. Но как только всё наладилось, он вновь стал играть великолепно. Это история его личности. Он великий чемпион», — приводит слова Муратоглу L’Equipe.



Уроженец Белграда, занимающий первую строчку в рейтинге ATP, в 2018 году выиграл Уимблдон, US Open, а также турниры в Цинциннати и Шанхае.