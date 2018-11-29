С. Уильямс: я не могу проснуться на тренировку, но в выходные встаю в шесть утра

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс пожаловалась своим подписчикам на нестабильный сон.



«Пожалуйста, объясните мне, как это возможно – я не могу открыть глаза в девять часов утра в дни тренировок, при этом в выходные я как ни в чём не бывало просыпаюсь в шесть. Мне нужны серьёзные ответы», – написала Серена в своём «твиттере».



Минувший сезон американская теннисистка закончила на 18-м месте в рейтинге WTA. В 2018 году после возвращения в профессиональный спорт лучшим результатом Серены стал выход в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису. В обоих финалах она уступила – в Лондоне немке Анжелике Кербер, а в Нью-Йорке – японке Наоми Осаке. Поединок в США ознаменовался громким скандалом – Уильямс-младшая обвинила судью на вышке во лжи и сексизме.

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