Чорич: возможно, выделю Кубку Дэвиса отдельное место в своей коллекции

Хорватский теннисист Борна Чорич, выигравший в составе сборной Кубок Дэвиса, опубликовал фото с трофеем.



«Он займёт особое место в коллекции. Возможно, даже выделю ему отдельное место», – написал Чорич в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Борны Чорича.

Напомним, в финале Кубка Дэвиса хорваты победили сборную Франции со счётом 3:1. Победное очко в серии сборной Хорватии принёс Марин Чилич, который победил француза Люка Пуи со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Финал Кубка Дэвиса проходил в Лилле (Франция). Сборная Хорватии во второй раз в своей истории выиграла этот турнир. Первая победа хорватов датируется 2005 годом, когда они со счётом 3-2 обыграли национальную команду Словакии.