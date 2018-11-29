Свитолина: победы на турнирах «Большого шлема» всегда были целью моей жизни

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о стремлении выиграть турнир Большого шлема.



«Победы на турнирах «Большого шлема» всегда были целью моей жизни. Я всегда настроена добыть один из титулов. Но, помимо этого, есть и более мелкие цели, которые я хочу достичь в 2019 году.



Сейчас каждый турнир, в котором я играю, — большой, я хочу выиграть как можно больше титулов. Для меня важно, чтобы я каждую неделю показывала свою лучшую игру, была готова психологически и обходилась без травм», — сказала Свитолина в эфире программы CNN World Sport.

В 2018 году уроженка Одессы выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.