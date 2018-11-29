А. Зверев: начинаю межсезонье с лёгкой 150-килограммовой штанги

Немецкий теннисист Александр Зверев показал, как работает над собой в отпуске.



«Начинаю межсезонье с лёгкой 150-килограммовой штанги», — подписал Зверев в «инстаграме» видео тренировки.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Александра Зверева.

В 2018 году уроженец Гамбурга выиграл турниры в Мюнхене (Германия), Мадриде (Испания) и Вашингтоне (США), а также Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

В финале итогового Зверев в двух сетах обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Александр 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Джоковича 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.