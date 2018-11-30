Ушёл из жизни финалист Уимблдона 1974 года в миксте

В возрасте 65 лет после продолжительной болезни скончался бывший британский теннисист Марк Фаррелл, сообщает официальный сайт тура. В 1974 году он в дуэте с соотечественницей Лесли Чарльз дошёл до финала Уимблдона в миксте. В матче за титул они уступили австралийцу Оуэну Дэвидсону и американке Билли Джин Кинг со счётом 3:6, 7:9.

За свою карьеру Фаррелл одержал 11 побед в одиночном разряде при 38 поражениях. В декабре 1974 года он поднялся на рекордную для себя 120-ю строчку рейтинга ATP.

В числе ярких моментов его карьеры выделяют победы над 16-летним Бьорном Боргом на турнире в Сиднее в 1973 году и над американцем Стэном Смитом на соревнованиях в Ноттингеме в 1975-м.

В 1974 году Марк дошёл до четвертьфинала US Open в миксте.