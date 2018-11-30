Возняцки: ревматоидный артрит? Сейчас я счастлива, что сезон завершился

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала болезнь, из-за которой она рисковала пропустить осеннюю часть сезона.



«Я счастлива, что сезон завершился — мне стало намного легче контролировать себя и своё тело. У некоторых людей болезнь, подобная моей, может переходить в стадию ремиссии, а у других она продолжает медленно развиваться. К счастью, нынешний уровень медицины фантастический, поэтому я не беспокоюсь. Мне просто следует быть немного осторожнее.



Доктора сказали мне, что я могу делать всё, что пожелаю, условие одно – прислушиваться к организму и верить в себя», – цитирует Возняцки Tennis World USA.

После завершения выступления на Итоговом чемпионате WTA Каролина призналась, что перед Открытым чемпионатом США по теннису у неё был диагностирован ревматоидный артрит.