Кирьос: атмосфера на кортах Брисбена порой ничем не уступает Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал предстоящее выступление на соревнованиях в Брисбене.



«Мне очень нравится выходить на корт в Брисбене. Болельщики ведут себя просто великолепно, особенно когда градус напряжения в матче возрастает. Атмосфера порой бывает невероятной и ничем не уступает обстановке на Australian Open. В целом турнир в Брисбене — отличная подготовка к первому мэйджору в сезоне.



Победа на этом турнире в прошлом сезоне помогла мне – тогда я провёл несколько отличных матчей. Теперь же я с нетерпением жду возвращения», – цитирует Кирьоса Tennis World USA.



В прошлом сезоне 23-летний австралиец, будучи посеянным под третьим номером, выиграл турнир в Брисбене. В решающем матче он оказался сильнее американца Райана Харрисона – 6:4, 6:2.