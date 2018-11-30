Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Джокович встретил болельщицу, на чьей руке вытатуирован его логотип

Джокович встретил болельщицу, на чьей руке вытатуирован его логотип
Теннис / ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал фотографию со своей болельщицей, на чьей руке вытатуирован его логотип.

«У Джули на руке татуировка моего логотипа. Это честь для меня! Благодарен вам за всю любовь и страсть, которую я получаю! Люблю вас, ребята», – подписал фото Джокович.

Фотографию можно увидеть в «твиттере» Джоковича.

31-летний серб был признан лучшим теннисистом завершившегося сезона и получил специальную награду ATP «Возвращение года». На его счету 65 проведённых матчей, в которых он одержал 53 победы. Джокович завоевал четыре трофея, в том числе главные призы Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Ранее Новак заявил, что готов превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству завоёванных трофеев на турнирах «Большого шлема».

Джокович: моя жена умеет играть в теннис, но она уже занята как партнёр в миксте
Джокович: не вижу никакой разницы между людьми разной ориентации
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент