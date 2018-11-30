Джокович встретил болельщицу, на чьей руке вытатуирован его логотип

Первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал фотографию со своей болельщицей, на чьей руке вытатуирован его логотип.



«У Джули на руке татуировка моего логотипа. Это честь для меня! Благодарен вам за всю любовь и страсть, которую я получаю! Люблю вас, ребята», – подписал фото Джокович.

Фотографию можно увидеть в «твиттере» Джоковича.

31-летний серб был признан лучшим теннисистом завершившегося сезона и получил специальную награду ATP «Возвращение года». На его счету 65 проведённых матчей, в которых он одержал 53 победы. Джокович завоевал четыре трофея, в том числе главные призы Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Ранее Новак заявил, что готов превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству завоёванных трофеев на турнирах «Большого шлема».

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