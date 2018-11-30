Касаткина, Халеп, Соболенко и Осака сыграют в Сиднее

Сразу семь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга WTA вошли в состав участников турнира в Сиднее (Австралия), который пройдёт с 6 по 12 января 2019 года, сообщает UBI Tennis.



В состав участниц турнира вошла первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, американка Слоан Стивенс, теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, чешка Каролина Плишкова и первая ракетка России Дарья Касаткина.



Помимо этого в соревнованиях примут участие экс первая ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса, беларуска Арина Соболенко, представительница Латвии Елена Остапенко и другие теннисистки.



Действующей победительницей турнира является Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее австралийки Эшли Барти –6:4, 6:4

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