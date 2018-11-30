Свитолина приняла участие в вечере Nike в Амстердаме

Четвёртая ракетка мира Элина Свитолина приняла участие в специальной встрече спортивного бренда Nike, организованного в Амстердаме. Помимо украинки гостями вечера стали британский марафонец Мо Фарах, чемпион мира по футболу из Франции Килиан Мбаппе, немецкая боксёрша Зейна Нассар и футболистка из Нидерландов Лика Мартенс.



Совместная фотография с Мо Фарахом и Мбаппе позже появилась в «твиттере» Свитолиной.

«Настоящий взрыв был прошлой ночь. Разделила сцену и посмеялась вместе с этими чемпионами», – написала Свитолина.

В минувшем сезоне 24-летняя спортсменка стала победительницей четырёх турниров. Помимо успехов в Дубае, Риме и Брисбене, Свитолиной удалось победить на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.