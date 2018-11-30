Вайда: Лендл может сделать из Зверева нового Джоковича

Марьян Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал сотрудничество немца Александра Зверева и восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» из США Ивана Лендла.



«Я сказал Лендлу, что ему очень повезло – под его руководством оказался невероятно талантливый парень. Иван очень умён и может очень многому научить Зверева. Он может сделать из него нового Джоковича», – цитирует Вайду Tennis365.

Напомним, что Марьян был назван лучшим тренером 2018 года в ATP-туре.

Иван Лендл присоединился к команде 21-летнего Зверева в конце лета текущего года. С того момента немец провёл 23 матча, в которых сумел одержать 16 побед. В середине ноября Зверев выиграл Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. В финальном матче он оказался сильнее Новака Джоковича – 6:4, 6:3.