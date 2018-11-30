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Руседски: Маррей хочет вернуться в элиту? Ему предстоит долгий путь

Руседски: Маррей хочет вернуться в элиту? Ему предстоит долгий путь
Теннис / ATP

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски считает, что его соотечественнику Энди Маррею по силам вернуться в элиту мирового тенниса.

«На протяжении долгого времени Энди отсутствовал в туре, и это сильно затрудняет его возвращение на тот уровень, к которому привык и он, и все мы. Чтобы вернуть былой теннис, ему нужно играть неделю за неделей, изо всех сил стараться снова набрать обороты. Если ему это удастся уже в 2019 году, то мы можем снова увидеть его на лидирующих позициях.

Пауза в выступлениях Энди была слишком велика. Он фактически не играл с Уимблдона-2017, поэтому ему предстоит долгий путь. Тем не менее Маррей уже провёл прекрасную карьеру, а потому заслужил делать то, что считает нужным. В любом случае он приложил максимум усилий, чтобы вернуться в элиту тенниса», – цитирует Руседски Tennis365.

В минувшем сезоне 31-летний британец провёл 12 матчей, в семи из которых ему удалось победить.

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