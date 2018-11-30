Федерер — старший из игроков, завершавших сезон в топ-5 рейтинга АТР

37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер стал старшим среди тех, кому удалось завершить год в топ-5 рейтинга АТР. Австралиец Род Лейвер входил в топ-5 в 1974 году в возрасте 36 лет, а американец Джимми Коннорс в 1987 году — в 35 лет.

Только Федерер и Коннорс находятся в топ-5 более 700 недель, они же 14 сезонов завершали в числе пятёрки сильнейших теннисистов мира. Присоединиться к швейцарцу и американцу, в случае успешной игры в 2019 году, может испанец Рафаэль Надаль, 13 раз завершавший сезон в топ-5.

Добавим, что Коннорс является лидером по числу сезонов подряд, завершённых в топ-5 – 13 лет с 1973 по 1985 год. Второе место делят Иван Лендл и Надаль — по 11 лет. Федерер и Новак Джокович 10 лет подряд завершали сезон в топ-5, сообщает Tennis World USA.