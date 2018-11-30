Шарапова: не думайте, что вы знаете все ответы, — спрашивайте

Экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, каким был лучший совет, который она когда-либо получала.

«Лучший совет, который я получила, — окружить себя умными людьми и задавать вопросы. Не думайте, что вы знаете все ответы, и пытайтесь всё всегда выяснить. Я поняла, что это правда, управляя своим бизнесом Sugarpova. У нас талантливая команда, которая помогла мне принять мою роль бизнесмена и предпринимателя», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

Шарапова также дала совет молодым спортсменам.

«Всё возможно, если сконцентрироваться на этом. Ни одна карьера не похожа на другую, поэтому не следуйте чужим путём. Создайте собственный и верьте в себя.

Какую тренировку я люблю больше всего? Кто-нибудь на самом деле любит тренировки? Это не так радужно, но работа должна быть выполнена. Я нахожу удовольствие в постоянной работе, чтобы обрести силу в теле и в мыслях, хотя чувствовать себя прекрасно после работы трудно. Что касается тренировок, то мне нравится смешивать их — скорость, вращения и даже бокс!» — сказала Шарапова.