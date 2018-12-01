Кирьос: кажется, в 2018 году я нашёл корень всех своих проблем

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал неудачно сложившийся сезон.



«Мне кажется, 2018 год помог мне найти корень своих проблем. Тяжёлый график турниров, неправильное его составление и концентрация внимания на вещах, не имеющих значения, — это то, что истощило меня в ходе сезона.



Теперь знаю, что к составлению расписания нужно подходить более грамотно, а в сложные времена концентрироваться на благотворительном фонде — это даёт положительный импульс.



Продолжаю ходить к психологу и вижу, как он пытается помочь мне. В то же время вижу, что в некоторых вещах смог вырасти. В определённый момент я задумался, что сделало меня счастливым. Увидев детей, которые не имеют возможности заниматься спортом, я понял, что именно теннис дал мне много возможностей и открыл много дверей», — цитирует Кирьоса WAtoday.



Кирьос начинал сезон в качестве первой ракетки Австралии, занимая 21-ю строчку в рейтинге ATP. В данный момент Ник — 38-й в рейтинге, это третий номер в австралийском мужском теннисе.

Кирьос: я начал ходить к психологам. Наверное, я слишком затянул с этим