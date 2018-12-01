Шарапова: две недели на US Open 2006 стали одними из лучших в карьере

Россиянка Мария Шарапова вспомнила второй завоёванный трофей на турнирах «Большого шлема».



«Победа на Открытом чемпионате США в 2006 году стала особенной. Будучи подростком, я обыграла одну из сильнейших теннисисток на тот момент — бельгийку Жюстин Энен. Навсегда запомню те две недели, они одни из лучших в карьере», — цитирует Шарапову Tennis World USA.



31-летняя Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Помимо успеха на US Open 2006, она добывала победы на Уимбодоне (2004), «Ролан-Гаррос» (2012, 2014) и Открытом чемпионате Австралии (2008). На Олимпийских играх в Лондоне Мария завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.



В 2018 году Шарапова не выиграла ни одного турнира. В рейтинге WTA от 26 ноября 31-летняя россиянка занимает 29-е место.

Шарапова: все мои трофеи ТБШ стоят в обычном стеклянном шкафчике