Касаткина: вторая неделя предсезонной подготовки почти завершена

Первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась фотографией из спортивного зала, где проходит её подготовка к новому теннисному сезону.



«Вторая неделя предсезонной подготовки почти завершена. Моё лицо выражает счастье», — написала Касаткина в своём «инстаграме».

В текущем сезоне Дарья Касаткина провела 66 матчей, в 42 из которых ей удалось победить. В активе спортсменки победа на соревнованиях ВТБ Кубок Кремля. Эти успехи позволили 21-летней уроженке Тольятти впервые в карьере попасть в десятку лучших теннисисток мира.

Интересно, что Дарья стала второй в сезоне по проценту геймов, выигранных на приёме.

Ранее стало известно, что в начале января 2019 года Касаткина планирует сыграть на соревнованиях в Сиднее.