Нисикори — теннисист года в Японии

28-летний Кей Нисикори стал обладателем награды Японской тенниской ассоциации «Теннисист года», об этом сообщает спортивный журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

В минувшем сезоне японец выиграл турнир категории «челленджер» в Далласе, вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и финалы турниров в Вене, Токио и Монте-Карло. Кей выиграл 48 матчей из 70 проведённых, что позволило ему переместиться на 9-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

Кроме того, Нисикори сумел квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, где выиграл лишь стартовый матч против швейцарца Роджера Федерера.



Ранее сам теннисист прокомментировал итоги сезона, заявив что был счастлив продемонстрировать такой результат.