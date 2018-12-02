Крайчек: Федерер и Надаль могут продержаться на вершине ещё два года

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек спрогнозировал спортивную судьбу лидеров мирового тенниса в ближайшие годы.

«Джокович был практически непобедим во второй части 2018 года, но это всё равно не то доминирование, которое он демонстрировал в первый период превосходства. В противном случае он бы выиграл Итоговый чемпионат ATP без шансов.



Нельзя не упомянуть и Роджера Федерера, выигравшего уже 20-й турнир «Большого шлема» в январе и вернувшего первую строчку рейтинга месяц спустя. Эти моменты были особенными.



Сколько ещё Надаль и Федерер будут на вершине? Очевидно, что конец приближается. Думаю, они продержатся ещё два года. И уверен, что оба ещё выиграют мэйджор на любимых покрытиях — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.



Олимпиада в Токио в 2020 году может стать прощанием с Роджером. Он очень любит игру и хочет продолжать, но всему есть конец», — цитирует Крайчека Tennis World USA.

Крайчек: Джокович может выиграть пять следующих турниров «Большого шлема»