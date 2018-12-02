Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Милан» — «Парма». 02 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Крайчек: Федерер и Надаль могут продержаться на вершине ещё два года

Крайчек: Федерер и Надаль могут продержаться на вершине ещё два года
Теннис / ATP

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек спрогнозировал спортивную судьбу лидеров мирового тенниса в ближайшие годы.

«Джокович был практически непобедим во второй части 2018 года, но это всё равно не то доминирование, которое он демонстрировал в первый период превосходства. В противном случае он бы выиграл Итоговый чемпионат ATP без шансов.

Нельзя не упомянуть и Роджера Федерера, выигравшего уже 20-й турнир «Большого шлема» в январе и вернувшего первую строчку рейтинга месяц спустя. Эти моменты были особенными.

Сколько ещё Надаль и Федерер будут на вершине? Очевидно, что конец приближается. Думаю, они продержатся ещё два года. И уверен, что оба ещё выиграют мэйджор на любимых покрытиях — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Олимпиада в Токио в 2020 году может стать прощанием с Роджером. Он очень любит игру и хочет продолжать, но всему есть конец», — цитирует Крайчека Tennis World USA.

Крайчек: Джокович может выиграть пять следующих турниров «Большого шлема»
Крайчек: Федерер способен выиграть 24 турнира «Большого шлема», Надаль — 20
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент