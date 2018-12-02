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Феррер: теннис никогда не получит нового Надаля

Феррер: теннис никогда не получит нового Надаля
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер комплиментарно высказался в адрес соотечественника — Рафаэля Надаля.

«Рафа делал меня лучше и лучше каждый день. Мы должны наслаждаться каждым его матчем и радоваться, что можем наблюдать за его игрой. Теннис получит ещё одного Феррера, но нового Надаля не будет никогда. Появятся новые игроки, они будут хороши, будут на вершине и выиграют немало турниров «Большого шлема», однако Надаль — это Надаль», — цитирует Феррера Tennis World USA.

Ранее 36-летний Феррер объявил о скором завершении профессиональной карьеры. Последний матч на турнирах «Большого шлема» он проиграл именно Надалю, не сумев завершить матч первого круга Открытого чемпионата США.

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