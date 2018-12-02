Мартина Хингис опубликовала праздничное фото

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах из Швейцарии Мартина Хингис готовится к новогодним праздникам.



«Наслаждаюсь видами Москвы», — написала 38-летняя швейцарка у себя в «инстаграме», прикрепив несколько фотографий.

Хингис — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и тринадцатикратная — в парном.

Кроме того, Мартина — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Выиграла более 100 турниров категории WTA. Мартина является победителем турнира ВТБ Кубок Кремля 2013 года в парном разряде. О завершении профессиональных выступлений Хингис объявила 28 октября 2017 года.

Напомним, в октябре 2018 года 38-летняя уроженка Кошице объявила о беременности.