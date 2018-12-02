Крайчек: сравнения с Федерером помешали прогрессу Димитрова

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек считает, что сравнение Григора Димитрова со швейцарцем Роджером Федерером не идёт на пользу болгарину.



«Долгое время сравнение с Федерером для Григора было очень болезненным. Безусловно, он очень талантливый игрок, но Федерер есть Федерер — он единственный. Люди говорят, что Димитров похож на Роджера, но он даже не близок к нему. Он теряет уверенность от осознания этого, ему не удаётся прогрессировать.



Был очень рад за Григора, когда в 2017 году он попал в топ-3 мирового рейтинга и сумел выиграть Итоговый турнир. В этом году он должен был сделать следующий шаг, но нет — сезон получился провальным», — цитирует Крайчека Tennis 365.

В данный момент Димитров занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге ATP.