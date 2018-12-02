Хачанов: если ещё улучшу свой теннис, смогу победить любого противника

Первая ракетка России Карен Хачанов не скрывает удовлетворения итогами сезона-2018, когда он выиграл свой первый «Мастерс 1000» в Париже, а также турниры в Москве и Марселе.

«Что изменилось? Моя подача была сложнее. Я стал играть агрессивно, и мы работаем над тем, чтобы мой теннис всегда был только таким. Мы улучшили тактику. Даже когда что-то не срабатывало, мне удавалось выигрывать матчи, находя способ для этого. Я стал играть умнее.

Теперь мне более комфортно на тай-брейках, где все нервничают. Не верьте, если кто-то говорит, что спокоен на тай-брейке, когда буквально за секунды нужно решить, как играть. Нужно точно понять, что хочешь сделать, разработать план, внести в него в ходе игры изменения.

Я постоянно убеждаюсь, что могу победить, кто угодно — Новака, Рафу или Роджера. Теперь Энди Маррей вернулся. Думаю, если ещё улучшу свою игру, смогу победить любого противника. Хотя, конечно, Джокович, Надаль и Федерер очень сильны», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.