Президент ATP: Зверев, Циципас, Хачанов пришли всерьёз и надолго

Президент ATP Крис Кермод сделал прогноз на сезон-2019, когда, по его мнению, молодёжь может потеснить признанных ветеранов — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Когда мы смотрим на будущий сезон 2019 года, мы с нетерпением ждём еще одной увлекательной главы, разворачивающейся в нашем великом спорте. Мужской профессиональный теннис каждый год создаёт захватывающие сюжеты, и 2019-й не станет исключением.

Нам повезло быть свидетелями интригующего переходного периода: с одной стороны, на вершине опытные лидеры, с другой — талантливая волна молодых игроков, возглавляемая такими звёздами, как Зверев, Циципас, Карен Хачанов и многие другие, которые, похоже, пришли всерьёз и надолго.

Прорвётся ли молодое поколение на вершину уже в 2019 году? Любопытно посмотреть, как это будет, и, надеемся, что 2019 года станет ещё одним захватывающим сезоном», — написал Кермод в своей колонке для Gulf News.