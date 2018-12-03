Самсонова заняла 180-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 3 декабря российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 180-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 3 декабря

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875.

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350.

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115.

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.

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29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602...

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…

57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

71 (71). Екатерина Александрова (Россия) — 803...

77 (77). Евгения Родина (Россия) — 759...

92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 666.

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656...

96 (96). Анна Блинкова (Россия) — 639...

107 (107). Светлана Кузнецова (Россия) — 582…

111 (111). Вера Звонарёва (Россия) — 534…

118 (118). Софья Жук (Россия) — 499…

127 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 469…

134 (134). Вероника Кудерметова (Россия) — 451.

135 (135). Наталья Вихлянцева (Россия) — 448.

136 (136). Ирина Хромачёва (Россия) — 443…

138 (138). Елена Веснина (Россия) — 437…

168 (168). Анна Калинская (Россия) — 354…

180 (181). Людмила Самсонова (Россия) — 325.