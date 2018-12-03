Возняцки: выиграть AO мне помогло то, что я была счастлива за пределами корта

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о впечатлениях от прошедшего сезона и призналась, что выиграть первый турнир «Большого шлема» ей помогла гармония в личной жизни. Бойфрендом уроженки Оденсе является баскетболист Дэвид Ли.

«Я старалась жить каждым моментом. Это был великолепный год. Особенно невероятными получились две недели Открытого чемпионата Австралии. Мы с Дэвидом великолепно провели время в Австралии. Я была просто счастлива за пределами корта, в игре у меня всё получалось, и я чувствовала позитивную энергию — всё это вместе помогло мне выиграть трофей», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

В 2018 году Каролина также завоевала титулы на турнирах в Истбурне и Пекине.