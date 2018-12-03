Чхун Хён: цель на следующий сезон – пройти путь без травм

Корейский теннисист Чхун Хён прокомментировал ситуацию с травмами. В 2018 году спортсмен снялся с 13 турниров и пропустил все соревнования, проходившие на травяном покрытии. Сезон Чхун Хён завершил на 25-м месте.

«К травмам приводят тренировки и матчи, это естественно. Поэтому я не переживаю из-за травм. Я просто стараюсь выйти на пик физической формы. Именно этим мы и занимаемся с нашей командой. Главная цель на новый сезон? Закончить его без травм.

Хотелось бы отыграть все запланированные турниры, включая те, которые будут проходить на траве. В то же время я не являюсь игроком, который ставит какие-то конкретные цели. Я просто пытаюсь сосредоточиться на каждом отдельном матче», — цитирует корейского теннисиста Tennisnow.