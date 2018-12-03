Крайчек: Джокович – величайший игрок в истории тенниса

Победитель Уимблдона-1996 голландец Рихард Крайчек считает, что серб Новак Джокович является лучшим теннисистом в истории. Крайчек объяснил, почему считает Джоковича более великим игроком, чем швейцарца Роджера Федерера. По мнению Крайчека, хоть Федерер и более стабилен, но Джокович является более сильным игроком.

«Когда сравниваешь карьеры и результаты Федерера и Джоковича, отдаёшь предпочтение Роджеру. Но Джокович на пике формы играет лучше, чем Федерер в свои лучшие дни.

В такие моменты Джокович просто непобедим. У него было два-три великолепных сезона. Федерер находится на вершине уже 20 лет, его стабильность просто невероятна. Но Джокович выиграл четыре турнира «Больших шлема» подряд, чего не удавалось сделать Федереру и Надалю», — цитирует Крайчека Tennis World USA.